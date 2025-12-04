 / Sport

Sport | 04 dicembre 2025, 12:20

NUOTO / Anita Gastaldi in semifinale dei 100 farfalla agli Europei in vasca corta

Bene la 22enne braidese nella terza sessione di batterie. La saviglianese Sara Curtis ha invece rinunciato, alla vigilia, ai 100 dorso per concentrarsi sulla staffetta 4x50 sl mixed

Anita Gastaldi - foto andrea masini deepbluemedia.eu- federnuoto

Anita Gastaldi ancora in evidenza nella terza sessione di batterie dei campionati europei in vasca corta, in svolgimento all'Aquatic Centre di Lublino.

La braidese ha conquistato il pass per la semifinale dei 100 farfalla con il decimo tempo: un 57"68 che rappresenta il suo miglior crono, contro il precedente 58"84 (prima volta, dunque, sotto i 58'').

Gastaldi si era già migliorata nei 100 misti, scendendo per la prima volta in carriera sotto il minuto.

In semifinale anche Costanza Cocconcelli, eliminata Paola Borrelli.

Dalle 19 semifinali e finali.

La saviglianese Sara Curtis ha invece rinunciato, alla vigilia, alle batterie dei 100 dorso per concentrarsi sulla staffetta 4x50 sl mixed.

redazione

