NUOTO / Sara Curtis si tinge d’oro agli Europei in vasca corta, magnifico titolo con la staffetta 4x50 mista mixed

Due giorni e due medaglie per Sara Curtis che, dopo l’argento nella 4x50 stile di martedì, nella serata di ieri, mercoledì 3 novembre, ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4x50 mista mixed agli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia).

Nella singolare gara a squadre (gareggiano due atleti e altrettante atlete per ogni nazione, a discrezione dei tecnici l’ordine dei sessi) gli azzurri Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Silvia di Pietro e Sara Curtis hanno fermato il cronometro sul 1’36”09 che è valso loro il primo posto e anche il nuovo record dei campionati. L’argento è andato all’Olanda (1’36”18), sopravanzata dall’Italia solo nel finale grazie all’incredibile ultima frazione della giovane saviglianese; bronzo per la padrona di casa Polonia (1’36”98).

Gli italiani sono partiti forti, sfruttando al meglio le prime due frazioni maschili, per poi farsi recuperare nel delfino, infine Sara Curtis ha sfornato una prestazione monstre e ha concluso la sua quarta frazione in 22”92. Queste le sue parole: "Mi sono detta che avrei ripreso l'olandese e così è stato. Alla fine ce l'ho fatta. Io adoro le staffette: mi piace l'atmosfera che si vive quando si gareggia tutti insieme". (fonte federnuoto.it)

La squadra italiana si era qualificata alla finale grazie alla discreta prestazione nella mattinata, batteria nella quale era stata tenuta a riposo la saviglianese (poi schierata in serata).

Sale così a due medaglie il bottino della Curtis in questa 23a edizione dei campionati europei in vasca corta. Per lei si tratta però del primo oro, dopo l’argento nella 4x50 stile e altre due piazze d’onore ottenute a Otopeni nel 2023.

Per quanto riguarda Anita Gastaldi c’è un po’ di rammarico per la mancata qualificazione alla finale dei 100 misti. La braidese si era ben distinta nella mattinata, concludendo le batterie in settima posizione e facendo segnare un ottimo 59”14, suo nuovo personale (prima volta sotto il minuto per lei e frantumato il precedente 1’00”63). Poi in serata la giovane classe 2003 si è leggermente peggiorata, facendo segnare solo il 12° tempo (59”22) che non è bastato per accedere all’ultimo atto.

Oggi, giovedì 4 dicembre, scenderanno nuovamente in vasca le due cuneesi. In mattinata Anita Gastaldi sarà impegnata nelle batterie dei 100 farfalla, mentre Sara Curtis affronterà il primo turno dei 100 dorso. In serata spazio alle semifinali di queste due competizioni, per le due azzurre l’obiettivo è la qualificazione. Inoltre è ancora giornata di prove a squadre con le batterie (dalle 10:00) e la finale (dopo le 19:00) della 4x50 stile libero mista.