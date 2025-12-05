MOTORI / Daniel Dalmasso a podio nel campionato quad cross Motornext

Il campionato quad cross Motornext, inizialmente imperniato su quattro gare, dopo la prima disputata a Trofarello, ne ha perse due per strada a causa dell’annullamento per maltempo e, poiché il regolamento Motornext non prevede possibilità di recupero a causa del calendario molto fitto, l’ultima gara di campionato, in programma sulla pista cremonese di Crotta d’Adda, era quindi decisiva per l’assegnazione del titolo.

Il 13 aprile a Trofarello, in una giornata nuvolosa, ma con pista ottimamente preparata e visibilità perfetta, il rossanese Daniel Dalmasso, impegnato in Coppa Italia nella categoria Quad Expert, si era piazzato terzo, alle spalle del vincitore Loris Versaci e di Maurizio Arrighi, tutti e tre alla guida di quad Yamaha YZF 450 R.

Salto spettacolare di Daniel Dalmasso

Tornati in pista in data il 19 di ottobre a Crotta d’Adda, su una pista gestita molto bene e con terreno in perfette condizioni, Dalmasso, presentatosi in sella alla Suzuki LTR 450 e distanziato di quattordici punti da Versaci, non sfoggia una buona partenza, ma alla prima curva è già tra i primi e conclude la frazione di gara dietro ad Alessandro Fontanazzi (Team Quad Tity), assente a Trofarello, recupera tutto lo svantaggio e si trova a pari punti con Versaci in testa al campionato.

Gara due è pertanto decisiva per l’assegnazione del titolo. Al via Daniel Dalmasso accusa dei problemi alla frizione del suo quad, che ammutolisce. Dopo essere riuscito a far ripartire il mezzo, Daniel si butta a testa bassa all’inseguimento degli avversari ma, dopo aver raggiunto Arrighi, che si trovava in terza posizione, incappa in una caduta, che gli preclude ogni possibilità di agguantare il titolo. Risalito in sella recupera sino alla quinta posizione, chiudendo quarto di giornata, andata a Fontanazzi, che si è aggiudicato anche la seconda manche, precedendo Versaci, Arrighi e Dalmasso, terzo in campionato.

La classifica finale del campionato Motornext vede pertanto laurearsi campione della categoria Quad Expert Loris Versaci (HP4 Off Road - Yamaha YZF 450 R), che precede Maurizio Arrighi (BRAAAP - Yamaha YZF 450 R) e Daniel Dalmasso (Asd Mammut Mountain Motorsport - Yamaha YZF 450 R e Suzuki LTR 450).

La Asd Mammut Mountain Motorsport, di cui Daniel Dalmasso è anche presidente, intende ringraziare tutti gli sponsor che hanno supportato l’associazione nel corso della stagione appena conclusa.