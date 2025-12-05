NUOTO / Infinita Sara Curtis: sul tetto d'Europa col secondo oro e il record mondiale nella staffetta 4x50 stile mista. Oggi le batterie dei 100 stile

Non c’è due senza tre per la saviglianese Sara Curtis che, dopo l’argento nella 4x50 stile donne e l’oro nella 4x50 mista mixed, ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4x50 stile libero mista agli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia).

[Sara Curtis - Foto Andrea Masini, Deepbluemedia Federnuoto]

Nella gara a squadre mista (prima due atleti e poi due atlete) gli azzurri Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia di Pietro e Sara Curtis hanno fermato il cronometro sul 1’27”26, tempo che è valso loro la prima posizione e il nuovo record del mondo (precedente WR 1’27”33). Argento per l’Ungheria in 1’28”04 e bronzo per l’Olanda in 1’28”42.

Un vero e proprio dominio da parte degli italiani, timbrato da un’ultima frazione impetuosa della saviglianese che ha nuotato i suoi 50 in 22”71. Queste le sue parole al termine della gara: "E' stata una figata. Io ci ho creduto fino alla fine, malgrado una virata imperfetta va benissimo così. Siamo stati eccezionali". (fonte federnuoto.it)

La squadra italiana si era qualificata alla finale grazie all’ottima prestazione nella mattinata. I nostri portacolori (Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti, Agata Maria Ambler e Sara Curtis) avevano fatto segnare il secondo miglior tempo in 1’29”30, dietro alla sola Polonia (1’29”27). La neo-studentessa dell’Università di Virginia aveva segnato un buon 23”22.

Da segnalare che ieri la Curtis ha rinunciato, alla vigilia delle batterie, ai 100 dorso per focalizzarsi sugli altri impegni.

Sale così a tre medaglie il bottino della cuneese classe 2006 in questa 23a edizione dei campionati europei in vasca corta. Per lei si tratta del secondo oro, dopo quello nella 4x50 mista mixed e l’argento nella 4x50 stile; inoltre aveva ottenuto altre due piazze d’onore a Otopeni nel 2023.

Per quanto riguarda Anita Gastaldi c’è grande rammarico (e un pizzico di sfortuna) per la mancata qualificazione alla finale dei 100 farfalla. La braidese si era ben distinta nella mattinata, concludendo le batterie in decima posizione e facendo segnare il suo nuovo personale in 57”68 (netto miglioramento rispetto al precedente 58”84). Poi in serata la giovane 22enne si è addirittura migliorata, facendo segnare il nono tempo complessivo in 57”20 che non è però bastato per accedere alla finale, ultimo atto che è sfumato per soli due centesimi (ottava l’ungherese Panna Ugrai in 57”18). Dunque un pizzico di sfortuna per Anita Gastaldi ma anche grande consapevolezza per aver abbassato il personale ben due volte in poche ore (più di un secondo e sei decimi di miglioramento).

[Anita Gastaldi - Foto Andrea Masini, Deepbluemedia Federnuoto]

IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi, venerdì 5 dicembre, scenderanno nuovamente in vasca le due cuneesi. In mattinata Sara Curtis sarà impegnata nelle batterie dei 100 stile, mentre Anita Gastaldi affronterà il primo turno dei 100 misti. In serata spazio alle semifinali di queste due competizioni, per le due azzurre l’obiettivo è la qualificazione.