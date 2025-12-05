SUPERLEGA / Cuneo ko con Milano, ma il pubblico di Cuneo è da medaglia d'oro [FOTOGALLERY]

In campo non è andata come tutti speravano, ma la vera vittoria è arrivata dagli spalti. Ieri, giovedì 4 dicembre, al palazzetto di San Rocco Castagnaretta, la MA Acqua S. Bernardo Cuneo ha ceduto nettamente a Milano, ma la serata ha comunque avuto il sapore della grande festa.

Quasi 2600 tifosi hanno colorato le tribune di entusiasmo e cori, accompagnando Cavaccini e compagni in ogni azione. Nemmeno il doppio svantaggio ha spento la fiamma del tifo biancoblu, culminata nella fiammata del terzo set, conquistato dai cuneesi grazie anche alla spinta inarrestabile del pubblico.

Un match difficile, ma reso indimenticabile dal calore dei sostenitori e dalla cornice di una città che non smette di amare la propria squadra.

Riviviamo i momenti più belli e intensi della serata di sport nella fotogallery firmata dal nostro Riccardo Lacqua, che racconta, immagine dopo immagine, la passione autentica del volley cuneese.