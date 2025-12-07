SCI DI FONDO / Fesa Cup di Planica: 21esimo tra gli under20 il cuneese Alessio Romano

Può sorridere ancora l’Italia nella 10km in classico maschile di Planica. In FESA Cup, dopo il podio nella sprint Under 20, arrivano podi per gli azzurri, stavolta anche nella categoria Senior. Dietmar Noeckler sale in piazza d’onore alle spalle del solo vincitore, il francese Theo Schely, che ferma il cronometro a 22’14″8. Per l’altoatesino delle Fiamme Oro, in crescita nel corso della gara, accumula un ritardo di 5″8 sul francese precedendo la promessa del fondo elvetico Noe Naeff, che si ferma al terzo posto 11″1 dalla testa. Bella prestazione anche per Davide Ghio, settimo a 20″8 dalla testa, guadagnando un paio di posizioni nel finale. Top 10 anche per Mikael Abram, nono a 24″6 e una gara molto equilibrata. Più indietro Davide Negroni, a 18esimo a 42″ dalla testa, in compagnia di Andrea Zorzi, 19esimo, che chiude alle spalle del compagno di squadra di 1″9, per un totale di 43″9 da Schely. Più lontano Teo Galli, 35esimo, a 1’21″7.

Tra gli Under 20, invece, vittoria azzurra con Marco Pinzani, che si impone sulle nevi slovene, sempre in testa fin dal primo rilevamento, con un tempo di 24’41″3 su Federico Pozzi, vincitore della sprint di ieri, regalando una splendida doppietta all’Italia nella competizione continentale, con una prestazione altrettanto regolare. Completa il podio il tedesco Jakob Elias Moch, con un distacco di 26″ da Pinzani. La squadra azzurra può però sorridere nel complesso per una prestazione di squadra convincente, con ben 6 atleti nelle prime 11 posizione. Oltre al podio, Daniel Pedranzini è sesto a 47″9, precedendo il compagno di squadra Niccolò Giovanni Bianchi, settimo a 59″1. Luca Ferrari è invece nono a 1’03″2, mentre Edoardo Forneris è 11esimo a 1’20″7: da segnalare per i due una buona seconda parte di gara. Più staccato Alessio Romano, 21esimo con un ritardo dalla testa di 1’50″6: dopo un buon inizio, cala nel finale il cuneese.

Tra le Senior, la ceca Sandra Schuetzova firma una prova solida, condotta sempre a comando, e si aggiudica la gara in 25’27”. Alle sue spalle un trio francese con Melissa Gal a meno di un secondo (0″8), brillante e costante lungo tutto il tracciato, e Juliette Ducordeau, a 13″9 dalla vetta dopo un finale in progressione, sul podio. A completare il terzetto transalpino, ai piedi del podio, c’è Julie Pierrel a 15″4, che perde nel finale rispetto alla compagna di squadra. Per l’Italia arrivano diverse prestazioni incoraggianti. Martina Di Centa è la migliore delle azzurre, quinta a 23″5, accarezzando anche il podio nelle prime fasi della prova. Poco più attardata Francesca Franchi, decima 44″4. Buon risultato anche per Ylvie Folie, tredicesima a 56″, mentre Martina Bellini, ancora in fase di costruzione della condizione, chiude sedicesima a 1’1″9. Beatrice Laurent taglia il traguardo in ventesima piazza a 1’6″6, mostrando margini di crescita nella parte centrale di gara. A chiudere il gruppo italiano è Virginia Cena, con un distacco 1’32″0 dalla vincitrice.

Nella categoria U20, dopo qualche difficoltà nella sprint a skating di ieri, arrivano dei buoni piazzamenti per le azzurre. Se l’austriaca Heidi Bucher conferma il successo fermando il suo cronometro a 20’26″5 con una prestazione costantemente in testa, precedendo Sarah Hofmann di 5″9, con la tedesca anche ieri in piazza d’onore. Terzo posto, più staccata, la transalpina Agathe Margreither a 26″5 dalla testa. Poco distanti le azzurre Vanessa Cagnati e Caterina Milani, rispettivamente quinta e sesta a 28″1 e 31″, precedute dalla francese Anouchka Neuville. Una diversa gestione della gara da parte delle due azzurre: Cagnati (Fiamme Gialle) sfiora il podio nella seconda parte di gara, mentre Milani (C.S. Carabinieri) è più incisiva nella fase centrale, perdendo qualcosa nel finale.