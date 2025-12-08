La Croce Rossa di Mondovì in campo tra l'Open Season di Prato Nevoso e il concerto dei Nomadi

Ieri, domenica 7 dicembre, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì sono stati impegnati in due importanti eventi del territorio.

A Prato Nevoso, oltre 20 volontari e crocerossine del Comitato di Mondovì, supportati da 4 ambulanze e 3 squadre a piedi, hanno garantito l’assistenza sanitaria in occasione dell’apertura della stagione sciistica invernale 2025/2026 durante l’evento Open Season. La serata ha ospitato DJ e artisti di fama internazionale, rendendo necessario un presidio costante per offrire assistenza al pubblico in caso di emergenza sanitaria.

In contemporanea, altri volontari sono stati operativi presso il PalaManera, dove si è svolto il concerto dei Nomadi, inserito nel programma del Movi Festival – Winter Edition. Anche qui è stato assicurato un servizio di assistenza puntuale e professionale a supporto della manifestazione.

Il Comitato rivolge "un sentito ringraziamento va a tutti i volontari per l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrate".