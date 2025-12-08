Mondovì: tempo fino al 15 dicembre per richiedere i contributi in favore di eventi e iniziative in ambito culturale

Come anticipato nelle scorse settimane, per l’annualità in corso l’Amministrazione comunale di Mondovì ha aumentato la dotazione finanziaria a disposizione di eventi e iniziative in ambito culturale svoltesi in città tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Gli aventi diritto avranno tempo fino alle ore 08.00 del 15 dicembre per presentare l’apposita istanza (munita di marca da bollo da € 16,00 salvo le esenzioni di legge) e inviarla via mail all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it .

Ciascuna domanda, resa valida dalla compilazione del Modello A1 disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mondovì, dovrà essere parimenti accompagnata da:

a) una relazione descrittiva dell’iniziativa o dell’evento contenente tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, datata e sottoscritta dal legale rappresentante;

b) un bilancio dell’iniziativa o dell’evento, indicante in maniera dettagliata tutte le entrate e le spese per la realizzazione delle iniziative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;

c) una fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore;

d) un modulo per la scelta delle modalità di pagamento, così come da modello A2disponibile sempre sul sito istituzionale del Comune di Mondovì, compilato in ogni sua parte;

e) una copia dello statuto/atto costitutivo del richiedente. Nel caso in cui lo statuto e l’atto costitutivo siano già in possesso dell’Amministrazione e gli stessi non abbiano subito variazioni, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità dei suddetti atti.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero del Comune di Mondovì, corso Statuto 13, telefono 0174.559269 (dal martedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00).