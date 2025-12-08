Minacciava e molestava l’ex moglie: chiesto il processo per un 60enne residente in un centro delle Langhe

E’ stata fissata per il prossimo mercoledì 10 dicembre l’udienza preliminare con la quale il Gup presso il Tribunale di Asti Matteo Bertelli Motta dovrà decidere in merito alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di un 60enne residente in un centro delle Langhe, indagato per molestie nei confronti dell’ex moglie.

A procedere nei confronti del pensionato è la sostituta procuratrice Camilla Fracchia, sulla base di una querela presentata dalla donna nell’agosto 2024.

A quel mese risalgono le prime manifestazioni delle reiterate condotte denunciate dall’ex moglie dell’uomo con l’assistenza dell’avvocata Chiara Vecchio.

Il pensionato è accusato in particolare di avere messo in atto nei confronti dell’ex consorte comportamenti molesti e minacciosi, transitando a più riprese con l’automobile e rallentando una volta giunto presso l’abitazione di lei, rivolgendole tramite programmi di messaggistica frasi minacciose e con le quali alludeva a un episodio conflittuale già oggetto di un precedente contenzioso penale.

In un’altra occasione si fermava e urlava parole incomprensibili all’indirizzo della donna costringendola ad allontanarsi, mentre arrivava a colpire con un violento pugno il finestrino dell’auto nell’abitacolo della quale lei si era riparata per sfuggire alle sue minacce.

Le ipotesi di reato sono aggravate dall’essere i comportamenti stati messi in atto nei confronti dell’ex coniuge e tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici.