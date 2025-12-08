 / Politica

Politica | 08 dicembre 2025, 17:52

Emma Bonino dimessa dall'ospedale, è a casa in "condizioni stabili"

L'annuncio da +Europa. La politica di origini braidesi era ricoverata dallo scorso lunedì

Foto Adnkronos

Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale "San Filippo Neri" di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. 

“Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”. 

Lo si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: “Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: 'L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare'", conclude +Europa. (Cro-Del/Adnkronos)

