"A Natale, la cura diventa casa": Oasi Giovani di Savigliano lancia la raccolta fondi per la Comunità genitore-bambino

Aiutare la Comunità genitore-bambino nelle necessità concrete che ogni giorno rendono accogliente e sicura la permanenza delle madri durante il loro percorso di rinascita dopo un passato difficile. É questo lo scopo della campagna natalizia di raccolta fondi 2025 di Oasi Giovani di Savigliano, dal titolo “A Natale, la cura diventa casa”.

Ogni donazione che l'ente riceverà sarà dedicata alla Comunità “Sergio Cravero”, luogo nel cuore di Savigliano dove mamme e bambini trovano ascolto, sostegno e la possibilità di ricominciare.

«Da anni, quotidianamente la nostra Comunità accompagna le famiglie nel rafforzare i legami, nell'affrontare con più serenità la quotidianità e nel costruire, passo dopo passo, una nuova autonomia – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Oltre ai bisogni essenziali, rimangono però molte necessità concrete: materiali per i bambini, piccoli arredi e attrezzature che migliorano la qualità degli spazi, attività madre-bambino pensate per ritrovare vicinanza e fiducia. Gesti semplici, ma fondamentali. Un gioco nuovo può far sentire un bambino accolto. Un’attività condivisa può regalare calma e relazione. Abbiamo dunque pensato di destinare le donazioni natalizie 2025 alla Comunità».

Diverse sono le modalità con cui dare il proprio contributo. È possibile effettuare una donazione in contanti o con carte presso la segreteria di Oasi, in corso Roma 117, oppure tramite bonifico bancario (Iban: IT85 B06305 46851 000010111 122 – Causale: Erogazione liberale Comunità genitore-bambino e codice fiscale del donatore). Le erogazioni liberali sono detraibili al 30% dalla dichiarazione dei redditi.

Attiva anche la donazione con Satispay, cercando “Oasi Giovani ETS – Donazioni”.

Si può aiutare la Comunità anche attraverso un’erogazione liberale per l’acquisizione di uno o più quadri di Mario Picco e Giuseppe Campana, donati ad Oasi Giovani e visibili nella mostra allestita presso lo Spazio Oceano di via Garibaldi a partire da sabato 13 dicembre – inaugurazione alle 17.30 – oppure sul sito internet di Oasi.