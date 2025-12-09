Il Caffè letterario di Albedo celebra l’impresa di una fantastica Anita Gastaldi

La medaglia che non ti aspetti è la più bella di tutte. Anche se non è vero che non ti aspetti una medaglia da Anita Gastaldi dopo che l’hai sentita parlare al Caffè letterario di Albedo, dove è stata ospite nello scorso mese di ottobre.

Sguardo pulito, sorriso aperto e nella voce un velo di timidezza che, se possibile, la rende ancora più vera, genuina. E per questo è stato ancora più bello vederla salire sul podio ai Campionati Europei in vasca corta, che si sono disputati dal 2 al 7 dicembre a Lublino (Polonia)

Per l’atleta del team CS Carabinieri e VO2 Nuoto Torino uno strepitoso bronzo con record italiano in 2'04"07, arrivando terza nei 200 farfalla dietro solo all’irlandese Ellen Walshe oro in 2’03”24 e alla danese Helena Rosendahl Bach in 2’03”55.

In acqua ha messo una cattiveria che proprio fuori dalla piscina non si vede. E meno male che ce la mette, perché quella cattiveria porta medaglie, pesanti. Giovanissima (ha 22 anni), sempre solare Anita è interprete di una femminilità delicata, ma quando nuota è determinata, precisa, inarrestabile.

«Lavorare sempre con il cuore e poi per i risultati». È questo il messaggio che Anita Gastaldi ha lasciato al Caffè letterario di Bra, incontrando il pubblico che l’ha sempre sostenuta in tutte le sue imprese.

E anche questa volta ha voluto farle sentire tutta la sua vicinanza e il suo affetto: «Complimenti Anita, sei grande! Una vera campionessa, un orgoglio per Bra e per l’Italia». Il futuro del nuoto azzurro è qui.