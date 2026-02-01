Bra aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre nel mondo

Domenica 1° febbraio ricorre la “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”, istituita per ricordare le vittime di tutte le guerre e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che i conflitti hanno sulle popolazioni coinvolte, al fine di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione.

Con l’obiettivo di commemorare le vittime e promuovere una riflessione profonda sull'impatto devastante che la guerra ha sulle popolazioni civili coinvolte, la Città di Bra aderisce all’invito che ANCI e ANVCG ha promosso attraverso i Comuni italiani, illuminando di blu la facciata di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la Libertà. “Di fronte all’intensificarsi della violenza indiscriminata in numerosi contesti di guerra e di conflitto, sempre più presenti e vicini, diventa urgente ribadire con forza l’assoluta necessità di proteggere i civili - si legge nell’appello dei promotori -. La Giornata ha il triplice scopo di richiamare l’attenzione sulle sofferenze che patiscono i civili coinvolti nei conflitti armati in tutto il mondo, di chiedere il rispetto e l’estensione delle convenzioni internazionali che li proteggono, e di promuovere la cultura della pace incoraggiando le istituzioni a una risoluzione diplomatica dei conflitti.”