Piozzo e la magia del Natale con albero e presepe con le zucche

Bancarelle colorate, creazioni artigianali e meravigliosi addobbi natalizi.

Piozzo ha dato ufficialmente il benvenuto alle festività natalizie ieri, lunedì 8 dicembre, con l'accensione del maestoso albero di Natale e i mercatini che hanno richiamato tantissimi visitatori, nel centro del borgo di Langa (leggi qui).

"Anche quest’anno - dicono dal Comune-, grazie all’aiuto di tanti volontari, le vie del paese si sono illuminate con le luci natalizie e, per ultimo, è stato addobbato il nostro albero di Natale. Il primo grazie va ai bambini e alle loro famiglie, che con entusiasmo hanno preparato i pacchi di Natale. Un secondo ringraziamento va ai volontari che hanno reso possibile tutto questo: Sandro, Giovanni, Mario, Fredo, Fausto e il nostro sindaco Sergio".

Novità di quest’anno: sul grande pino sono state aggiunte anche delle zucche secche come decorazione natalizia, un tocco originale che rende il nostro albero ancora più speciale.

"Il mercatino di Natale - aggiungono dalla Pro loco - non è solo un paradiso per gli amanti dello shopping. I visitatori hanno potuto assaporare specialità locali, prelibatezze natalizie e gustare vellutata alla zucca Piozzo, muffin alla zucca, cioccolata calda, Vin brulè e la polenta preparata dal Gruppo Alpini di Piozzo. Nella casetta di Babbo Natale, i più piccoli hanno potuto invece lasciare la loro letterina".

[Il presepe in una passata edizione]

Come da tradizione, nella Chiesa dei Battuti Neri, è stato allestito il presepe di zucche, davvero unico nel suo genere: sarà visitabile fino a martedì 6 gennaio 2026 (domeniche 14, 21, 28 dicembre 2025 e 4 e 6 gennaio 2026 dalle 14.30 alle ore 17).

