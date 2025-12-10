Fiera del Bue Grasso, Coldiretti Cuneo: "Eccellenze del territorio al mercato Campagna Amica"

La carne bovina di razza Piemontese è un patrimonio identitario del nostro territorio: un’eccellenza che nasce da un allevamento attento, responsabile e profondamente legato alle comunità rurali. Una filiera che contribuisce alla cura del paesaggio, alla vitalità delle aree interne e alla salvaguardia della biodiversità.

È quanto rimarca Coldiretti Cuneo alla vigilia della 115esima Fiera internazionale del Bue Grasso, che anche quest’anno a Carrù celebrerà il simbolo della storica razza Piemontese insieme a un ricco mercato di Campagna Amica, occasione d’incontro fra produttori, cittadini e turisti.

In piazza Divisione Alpina Cuneense, per l’intera giornata, le aziende agricole di Campagna Amica proporranno ai visitatori una selezione delle migliori specialità a Km zero, espressione della qualità del territorio, e un ricco paniere di prodotti da tutta Italia: formaggi, vini, olio, pesto, composte, cognà, salumi artigianali, farine, miele, nocciole e Parmigiano.

Una proposta che – sottolinea Coldiretti Cuneo – offre numerose idee regalo per il Natale e un’ampia scelta di prodotti locali, sani e genuini da portare sulle tavole delle Feste.

“Per le aziende di Campagna Amica, la Fiera del Bue Grasso è un importante palcoscenico di incontro e racconto, che ci permette di valorizzare il nostro impegno verso un consumo sostenibile e consapevole” afferma Marco Bongiovanni, Presidente Coldiretti di Zona Mondovì.

“Siamo lieti di essere nuovamente a Carrù con un mercato contadino ricco e rappresentativo, per mostrare ai visitatori il valore del lavoro agricolo e l’attenzione dei produttori alla qualità, alla salute, al territorio e all’ambiente”, conclude il segretario di Zona, Daniele Caffaro.