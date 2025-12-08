Giornata del ringraziamento a Cervere: "Annata da record per il porro"

Archiviata la 46ª Fiera del Porro, che ogni anno conferma e supera i propri record, domenica 7 dicembre a Cervere si è celebrata la tradizionale Giornata del Ringraziamento.

Numerosa la partecipazione degli agricoltori Cerveresi e dei produttori soci del Consorzio di Tutela del Porro, presenti alla messa officiata da don Ezio Bodino, parroco di Cervere e Grinzano.

La Giornata del Ringraziamento rappresenta per gli agricoltori un momento significativo di riflessione sull’annata appena conclusa, di gratitudine per i frutti della terra e di invocazione della benedizione per la stagione successiva. Un appuntamento profondamente radicato nella tradizione cristiana e nella cultura del mondo agricolo italiano.

«L’anno in corso, anche grazie alla sufficiente portata di fiumi e canali, E al favorevole andamento climatico, ci ha garantito buoni livelli produttivi. In particolare, la produzione del Porro di Cervere, di qualità eccellente, ha registrato un aumento del 10-15% rispetto all’annata precedente», spiega il presidente del Consorzio dei Produttori, Giorgio Maria Bergesio. «Un risultato che, clima permettendo, ci consentirà di garantire la presenza del nostro pregiato ortaggio sugli scaffali dei supermercati per tutto il mese di dicembre e forse anche oltre».