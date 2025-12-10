 / Attualità

Attualità | 10 dicembre 2025, 17:42

Alba: “A Natale regala il teatro”

I biglietti per la stagione del Teatro Sociale un dono indimenticabile

Sala M. Torta Molin del Teatro di Alba (foto Stefania Spadoni)

Il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba rilancia l’iniziativa "A Natale regala il teatro", l'opportunità di acquistare i biglietti della stagione teatrale da regalare ad amici e parenti, offrendo loro la magia e la cultura del palcoscenico.

Per l’acquisto, il botteghino del teatro è aperto straordinariamente sabato 13 dicembre e sabato 20 dicembre dalle 10 alle 13.

I biglietti, racchiusi in eleganti confezioni, offrono l’ingresso a un ricco calendario che spazia dalla rassegna di “Prosa” con i grandi nomi, alla rassegna “Teatro del Territorio” per valorizzare gli artisti locali, agli eventi “Famiglie a Teatro” dedicati alle famiglie.

Un'idea regalo unica su un periodo da gennaio ad aprile, trasformando ogni serata in un ricordo speciale.

cs

