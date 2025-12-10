Alba: “A Natale regala il teatro”

Il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba rilancia l’iniziativa "A Natale regala il teatro", l'opportunità di acquistare i biglietti della stagione teatrale da regalare ad amici e parenti, offrendo loro la magia e la cultura del palcoscenico.
Per l’acquisto, il botteghino del teatro è aperto straordinariamente sabato 13 dicembre e sabato 20 dicembre dalle 10 alle 13.
I biglietti, racchiusi in eleganti confezioni, offrono l’ingresso a un ricco calendario che spazia dalla rassegna di “Prosa” con i grandi nomi, alla rassegna “Teatro del Territorio” per valorizzare gli artisti locali, agli eventi “Famiglie a Teatro” dedicati alle famiglie.
Un'idea regalo unica su un periodo da gennaio ad aprile, trasformando ogni serata in un ricordo speciale.