 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 10 dicembre 2025, 17:35

«La sanità non si imprigiona»: flash-mob oggi in oltre 50 ospedali, venerdì presidio a Bra

Mobilitazione nazionale per chiedere la liberazione degli oltre 90 operatori sanitari palestinesi detenuti. La Rete Cuneese per la Palestina aderisce con l'appuntamento del 12 dicembre

«La sanità non si imprigiona»: flash-mob oggi in oltre 50 ospedali, venerdì presidio a Bra

Giornata di mobilitazione oggi, 10 dicembre, in tutta Italia con flash-mob davanti a oltre 50 ospedali per chiedere la liberazione degli oltre 90 operatori sanitari palestinesi illegalmente detenuti nelle carceri israeliane, iniziativa promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.

Dalle 17 alle 19, sempre oggi, 10 dicembre, si svolge "Una giornata di lavoro e solidarietà per Gaza", una maratona online sul canale Youtube @DigiunoGaza con collegamenti da tutta Italia cui seguirà il lancio della campagna a sostegno dell'ospedale Emergency di Al-Qarara nella Striscia di Gaza.

Tra i sanitari detenuti figurano il pediatra Hussam Abu Safiya, direttore del Kamal Adwan Hospital, e altri medici e specializzandi degli ospedali di Gaza.

«Ogni euro speso in armi è un euro sottratto alla sanità, all'istruzione e alla difesa dell'ambiente», sottolineano gli organizzatori.

La mobilitazione proseguirà venerdì 12 dicembre a Bra, dove la Rete Cuneese per la Palestina unirà il consueto presidio settimanale alla giornata nazionale «La sanità non si imprigiona». L'appuntamento è dalle 18 alle 19 in via Cavour.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium