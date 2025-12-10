«La sanità non si imprigiona»: flash-mob oggi in oltre 50 ospedali, venerdì presidio a Bra

Giornata di mobilitazione oggi, 10 dicembre, in tutta Italia con flash-mob davanti a oltre 50 ospedali per chiedere la liberazione degli oltre 90 operatori sanitari palestinesi illegalmente detenuti nelle carceri israeliane, iniziativa promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.
Dalle 17 alle 19, sempre oggi, 10 dicembre, si svolge "Una giornata di lavoro e solidarietà per Gaza", una maratona online sul canale Youtube @DigiunoGaza con collegamenti da tutta Italia cui seguirà il lancio della campagna a sostegno dell'ospedale Emergency di Al-Qarara nella Striscia di Gaza.
Tra i sanitari detenuti figurano il pediatra Hussam Abu Safiya, direttore del Kamal Adwan Hospital, e altri medici e specializzandi degli ospedali di Gaza.
«Ogni euro speso in armi è un euro sottratto alla sanità, all'istruzione e alla difesa dell'ambiente», sottolineano gli organizzatori.
La mobilitazione proseguirà venerdì 12 dicembre a Bra, dove la Rete Cuneese per la Palestina unirà il consueto presidio settimanale alla giornata nazionale «La sanità non si imprigiona». L'appuntamento è dalle 18 alle 19 in via Cavour.