Lascito della ricercatrice Emanuela Giannangeli sosterrà le scuole e gli studenti di Saluzzo

Si terrà nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria della dottoressa Emanuela Giannangeli organizzata dal Comune di Saluzzo.

L’obiettivo dell’iniziativa è onorare il ricordo della studiosa e ricercatrice, che ha dedicato parte della sua vita alla carriera accademica, al mondo e allo studio della ricerca.

Nata a Saluzzo, dove ha poi vissuto col compagno, ha espressamente lasciato detto alla famiglia di effettuare una donazione per sostenere le scuole di Saluzzo.

La famiglia ha deciso di destinare una parte del lascito per sostenere l’area didattica della Primaria "Francesco Costa" (20 mila euro), intervento in fase di elaborazione, mentre la seconda donazione è riservata agli studenti meritevoli e a promuovere il loro percorso formativo (4.500 euro in totale – 1.500 a studente). Gli studenti sono stati selezionati dagli istituti superiori di Saluzzo (Bodoni, Denina, Soleri) fra i diplomati nell’anno scolastico 2024/2025 e che attualmente frequentano l’università.

La cerimonia si terrà alle ore 15 nella Sala riunioni della sede comunale degli Uffici Servizi alla persona, in corso Roma 1/ter (ex Tribunale di Saluzzo).

Saranno presenti i famigliari della dottoressa Giannangeli, rappresentanti delle istituzioni locali, docenti e vincitori delle borse di studio con le famiglie.