Attualità | 10 dicembre 2025, 18:03

Bene Vagienna: la Commissione mensa monitora il servizio qualità pasti alla scuola primaria

Presente l’organizzazione composta dal sindaco Ambrogio, la vice Dogliani e rappresentanti della scuola e dei genitori per garantire la salute e l’efficienza della ristorazione

Nel primo pomeriggio di ieri la Commissione mensa di Bene Vagienna ha effettuato una visita alla scuola primaria locale.

L’organizzazione, composta da rappresentanti dell'amministrazione comunale, della scuola e dei genitori, ha assistito a un pasto servito dalla ditta Markas, con l’obiettivo di monitorare e valutare la qualità del servizio di ristorazione scolastica.

La visita si è svolta alla presenza del sindaco Claudio Ambrogio, del vice sindaco Rosaria Dogliani e dei membri della Commissione mensa, tra cui la professoressa Martina Gerbaldo, la docente referente Rosaria Oreglia, i rappresentanti dei genitori Massimiliano Longo e Sara Beccaria, nonché la dietista Tamara Sassano.

L’obiettivo è di garantire quotidianamente un servizio di ristorazione scolastica di alta qualità e sicurezza per gli alunni e le loro famiglia. L’appuntamento di verifica e miglioramento del servizio l’ha quindi dimostrato.

La Commissione mensa – ricordano dal Comune - continuerà a lavorare per assicurare che il servizio di ristorazione scolastica sia sempre più efficiente e rispondente alle esigenze degli utenti”.

Cristiano Sabre

