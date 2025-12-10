Bene Vagienna: la Commissione mensa monitora il servizio qualità pasti alla scuola primaria

Nel primo pomeriggio di ieri la Commissione mensa di Bene Vagienna ha effettuato una visita alla scuola primaria locale.

L’organizzazione, composta da rappresentanti dell'amministrazione comunale, della scuola e dei genitori, ha assistito a un pasto servito dalla ditta Markas, con l’obiettivo di monitorare e valutare la qualità del servizio di ristorazione scolastica.

La visita si è svolta alla presenza del sindaco Claudio Ambrogio, del vice sindaco Rosaria Dogliani e dei membri della Commissione mensa, tra cui la professoressa Martina Gerbaldo, la docente referente Rosaria Oreglia, i rappresentanti dei genitori Massimiliano Longo e Sara Beccaria, nonché la dietista Tamara Sassano.

L’obiettivo è di garantire quotidianamente un servizio di ristorazione scolastica di alta qualità e sicurezza per gli alunni e le loro famiglia. L’appuntamento di verifica e miglioramento del servizio l’ha quindi dimostrato.

“La Commissione mensa – ricordano dal Comune - continuerà a lavorare per assicurare che il servizio di ristorazione scolastica sia sempre più efficiente e rispondente alle esigenze degli utenti”.