La solidarietà dei Babbo Bikers unisce Mondovì e Savigliano

Babbo Natale a Mondovì arriva sull'Harley e i doni li porta ai bambini della pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis.

È un sogno diventato una straordinaria tradizione quello che, da alcuni anni, si ripete con allegria sotto al Belvedere nel periodo di Natale, ma quest'anno la solidarietà coinvolgerà anche Savigliano.

Tutto è iniziato nel dicembre del 2018, quando mamma Angela e papà Marco avevano il loro figlio Dylan ricoverato in pediatria nel periodo delle feste.

"Che bello sarebbe vedere tanti babbi con i loro vestiti rossi, magari in moto, qua fuori per augurare buone feste ai piccoli pazienti".

Da allora ne è stata fatta di strada e da alcuni anni grazie all'associazione "Bikers for a dream", centinaia di motociclisti, vestiti da Babbi Natale, usano le loro Harley come slitte per portare doni, sorrisi, allegria e solidarietà al nosocomio monregalese.

Sono stati oltre 350 i bikers che hanno partecipato all'evento lo scorso anno, ma per il 2025 la manifestazione punta a crescere ancora.

"La Babbo Bikers è una manifestazione all'insegna della beneficenza, che è arrivata alla quinta edizione - spiegano dall'associazione -. L'evento si svolgerà nel parcheggio dell'ospedale Regina Montis Regalis, con varie attrazioni quali: Supereroi acrobatici, falconeria, una mongolfiera che farà fare voli vincolati ai bambini, animazione per bambini. Saranno presenti, inoltre, street food e bevande. Tutte le donazioni ricevute e i giocattoli saranno donati al reparto pediatria".



Quest’anno anche Savigliano aderisce alla manifestazione: alle 9 di domenica 14 dicembre nel piazzale Avis alle spalle dell’Ospedale SS. Annunziata, grazie alla collaborazione con il “CRASL CN1”, ci sarà il ritrovo dei motociclisti per un saluto ai piccoli ospiti della pediatria, dove verranno consegnati giocattoli e omaggi. Alle 10 ci sarà la partenza verso Mondovì per aggiungersi al grande corteo della manifestazione organizzata da “Bikers for a dream” con il ritrovo alle 11 di tutti i mezzi (moto, auto americane e d’epoca, maggiolini) nel parcheggio del centro commerciale Mondovicino.

Il corteo si sposterà poi verso l'ospedale Regina Montis Regalis per una vera e propria festa con supereroi acrobatici, falconeria, dj, animazioni, street food e una mongolfiera per voli vincolati dedicati ai bambini. Tutte le donazioni ricevute, e i giocattoli, saranno destinati al reparto pediatria.