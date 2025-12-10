Abbattute alcune piante nel cimitero di Spinetta, il presidente della frazione: "Non coinvolto"

Tensioni tra la Consulta delle frazioni e l’assessorato all’Ambiente del Comune di Cuneo.

In una lettera inviata all’assessore competente Gianfranco Demichelis, il presidente della Consulta e del Comitato frazionale di Spinetta, Antonio Merlino, denuncia la mancata comunicazione preventiva riguardo ad alcuni interventi sul territorio, nonostante il tema fosse stato trattato in un incontro tenutosi il 1° dicembre, durante il quale era stato ribadito all’amministrazione l’obbligo di informare la Consulta in caso di lavori che comportino modifiche a luoghi pubblici, chiusure stradali o interventi significativi.

Un principio che, secondo Merlino, non sarebbe stato rispettato.

E lo dimostrerebbe il recente abbattimento di alcune piante nel cimitero di Spinetta, un intervento deciso – sostiene Merlino – senza alcun confronto con il Comitato. La situazione avrebbe generato malumori anche tra i cittadini, che avrebbero contattato direttamente il presidente chiedendo spiegazioni.

Non un caso isolato perché, rileva sempre Merlino, il Comitato non sarebbe stato invitato alla riunione del 3 dicembre, organizzata dall’assessorato con alcune associazioni ambientaliste per discutere delle questioni legate a via Bersezio.

Di fronte a questi episodi, il presidente della Consulta prende le distanze, dicendosi “pubblicamente estraneo” alle decisioni assunte dall’amministrazione in merito all'abbattimento delle piante nel cimitero di Spinetta.

Vedremo se l’amministrazione, e in particolare l'assessore Demichelis, intenderà replicare ad Antonio Merlino e ricucire quindi lo strappo, in un'ottica di confronto e dialogo.

