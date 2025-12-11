“A zonzo in Valle Pesio”: un nuovo portale per scoprire i sentieri del territorio

Il Comune di Chiusa di Pesio è lieto di presentare “A zonzo in Valle Pesio”, il nuovo portale dedicato ai sentieri del territorio comunale, uno strumento pensato per cittadine, cittadini e turisti che vogliono esplorare la Valle Pesio, scoprendo sia i percorsi più noti sia quelli meno battuti.

Il portale raccoglie tutti i sentieri della valle, offrendo informazioni dettagliate per passeggiate, trekking, percorsi in MTB ed e-bike (asfalto e sterrato) e escursioni a cavallo, facilitando l’organizzazione di ogni tipo di esperienza all’aperto.

Un ringraziamento speciale va a Gigi Marro, che ha curato con grande impegno la tracciatura, la raccolta e la sintesi dei percorsi, rendendo possibile la consultazione completa e intuitiva di tutte le proposte sul portale.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà lunedì 15 dicembre alle 21 nella Biblioteca Civica “Ezio Alberione”.

Un’occasione per conoscere da vicino lo strumento e iniziare a pianificare le proprie avventure nella Valle Pesio.

Il portale è consultabile anche online: azonzoinvallepesio.it, oppure tramite il QR-code disponibile sulla locandina.