Ceva e Perlo accendono il Natale con le luci del Christmas trucks & tractors

Ceva, Perlo, le valli del Cebano e del Monregalese sono pronti ad una particolarissima “festa di luci”.

Domani, sabato 13 dicembre, si terrà infatti la seconda edizione del “Christmas trucks & tractors”, un raduno natalizio di trattori e camion organizzato dalla Città di Ceva e dal Comune di Perlo, in collaborazione con le rispettive Pro loco, il Gruppo Alpini di Ceva ed il Gruppo di Protezione civile di Ceva.

I mezzi abitualmente dediti al lavoro per un giorno si vestiranno a festa e saranno addobbati delle scintillanti luci che caratterizzano il periodo natalizio. Dalle 16 – orario di ritrovo – sino alle 18 faranno bella mostra di sé nella piazza del mercato, a disposizione per essere ammirati e… fotografati dai tanti curiosi che accorreranno all’evento. Dopodiché ci sarà una sfilata dei mezzi per le vie di Ceva – che non coinvolgerà via Marenco, e che non richiederà comunque chiusura strade – per arrivare al prezioso momento conclusivo, presso i locali dell’ex-ILSA: la cena del Gran Bollito, già sold out da mercoledì, alla quale si accompagnerà la premiazione dei mezzi partecipanti, con riconoscimenti per il conducente più giovane, quello meno giovane, e per l’allestimento natalizio più accattivante. Sempre presso i locali dell’ex-ILSA sarà in funzione un maxischermo sul quale si potrà assistere all’evento e alla parata dei mezzi ripresa dall’alto con un drone.

“Christmas trucks & tractors rappresenta un momento sentito e molto particolare – affermano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, e l’assessore alle Manifestazioni, Luca Prato – che già lo scorso anno ha avuto un grande successo. Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Perlo, Ceva si propone come capofila di un territorio, promuovendo la collaborazione tra enti e associazioni per lavorare insieme e per proporre al pubblico eventi sempre curiosi e di livello”.

“Teniamo molto a questa collaborazione – sottolinea Lorenzo Benzo, sindaco di Perlo -, un’avventura comune che sta allargando i propri orizzonti. Ringraziamo il Comune di Ceva e i cebani per l’opportunità, una collaborazione che riteniamo importante per tutto il territorio”.

PROGRAMMA

Sabato 13 dicembre, Ceva

Ore 16: ritrovo dei mezzi già addobbati in piazza Vittorio Veneto

Distribuzione di caldarroste e vin brulé

Ore 18: aperitivo

Ore 18.30: partenza sfilata per le vie di Ceva, con arrivo e sistemazione dei mezzi in piazza don Bado

Ore 20: cena del Gran Bollito presso l’ex-ILSA (le casse saranno aperte già dalle 17.30)