Due strumentisti dell'Orchestra sinfonica della Rai ospiti al concerto di Natale a Dogliani

Dopo la presenza nella scorsa edizione del tenore Michelangelo Pepino, al Concerto di Natale 2025, che si terrà sabato 20 dicembre alle ore 21,00 presso la Sala Polivalente di via Louis Chabat, la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani avrà l’onore di presentare ai suoi fedeli ascoltatori un programma arricchito dalla presenza di due strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ovvero Alessandro Caruana alla tromba e Devid Ceste all’euphonium e al trombone.

Con questi due solisti d’eccezione la formazione eseguirà la “Fantasia per tromba e banda” del compositore cheraschese Giovanni Ferrua, la “Rhapsody for euphonium e concert band” di James Curnow”, il “Concerto per Trombone e banda” di Nikolay Rimsky-Korsakov e “Christmas on Brodway”, adattato per due solisti e banda. Un programma quindi che metterà in evidenza le straordinarie qualità dei due strumentisti e consentirà al “Risveglio” di dialogare con loro.

Il concerto, come da tradizione, sarà aperto dalla banda giovanile diretta da Osvaldo Boggione e dalla Filarmonica “Il Risveglio” che, diretta da Valerio Semprevivo, presenterà un programma nel quale troveranno spazio brani natalizi e brani originali per banda.



Presenterà la serata Rosalba Giacchello.

Ulteriori informazioni sulla serata e più in generale sull'attività del "Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo https://ilrisveglio.altervista.org/ e sulla omonima pagina Facebook. Inoltre è possibile ascoltare registrazioni di concerti e dei brani più significativi sull’omonimo canale YouTube.