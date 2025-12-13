Marco Bussone confermato presidente Uncem

Marco Bussone, 40 anni, giornalista professionista, di Vallo Torinese, è stato confermato Presidente Uncem.

Bussone, che guida l'Associazione nazionale dei Comuni e degli Enti montani dal 2018, è stato votato per acclamazione dall'Assemblea di L'Aquila che prosegue oggi, sabato 13 dicembre. Con lui è stato eletto il Consiglio nazionale Uncem che resterà in carica per cinque anni.

"La Montagna italiana è al centro di una fortissima attenzione culturale, mediatica, politica - evidenzia - e sta a questa Associazione nata nel 1952, essere autorevole e pienamente 'sindacato di territorio'. Uncem è Istituzione della comunità. Dove vi è sono comunità vive sui territori montani è perché vi sono Enti locali solidi, capaci di impegno, Comuni che lavorano insieme. Rafforziamo percorsi di unità e sinergia, tra Sindaci e tra Enti. Autonomia vuol dire differenziare, riconoscere pienamente le specificità delle zone montane, anche nel quadro del Paese. Non siamo margine e non siamo interni, non siamo luogo di abbandono e di spopolamento. Siamo centrali e Paese vivo, fulcro di opportunità. In dialogo anche con le Città. La montagna italiana con i suoi Enti locali guarda all'Europa, per avere forza, dignità e anche risorse non occasionali o compensative. Ringrazio tutti i Delegati e i Sindaci di una bellissima Assemblea Uncem a L'Aquila. Proseguiamo un lavoro intenso con fiducia e speranza, parole chiave del Congresso e del nostro impegno".