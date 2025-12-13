Questo periodo ti impegna tra regali, cene in famiglia e mille pensieri

È il momento di pensare anche a te. Con Anna & Anna non sei solo: ti accompagniamo passo dopo passo verso una relazione autentica, facendoti conoscere persone serie, selezionate e pronte a costruire.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui Single, 42 anni

Affascinante 42enne, giornalista, vive la vita con allegria, ironia e un sorriso stupendo, alto, capelli scuri, occhi azzurri magnetici e barba curata alla perfezione: praticamente il catalogo vivente di “uomo affidabile ma con stile”. Fisico atletico, perché lo sport lo prende sul serio, pronto a condividere emozioni profonde, risate leggere e momenti speciali. Sogna di incontrare una donna sensibile, determinata, che sappia cosa vuole, se pensi di essere tu quella giusta… chiama al 3403848047

Lui Single, 54 anni

Bell'uomo 54enne: alto, snello, quel fascino brizzolato che fa girare la testa, occhi celesti, e modi da vero gentiluomo, quelli veri, non quelli da “ti apro la porta solo se c'è una telecamera”, medico veterinario, nel tempo libero, lo trovi all’aria aperta a fare lunghe passeggiate con il suo cane, lui ama vivere con leggerezza, mentalità positiva e una gran voglia di scoprire nuove emozioni, cerca una donna semplice, carina, autentica, con cui condividere complicità, risate e magari qualche sogno da realizzare insieme, tipo vacanze improvvisate o mangiare gelato a colazione senza sensi di colpa!... Chiamalo al 3403848047

Lui single, 67 anni

Ex direttore di filiale, 67 anni, alto, distinto, brizzolato e con occhi grigio-verdi, gioca a golf, e ama viaggiare, ma non pensare che sia sempre fuori: sa anche cucinare per gli amici senza trasformare la cucina in zona rossa! Legge molto, gioca a scacchi e, nella vita come nel gioco, sa che lo scacco matto migliore è quello in amore, cerca una signora semplice, carina, con cui condividere il sospirato tempo libero, ridere, viaggiare. Se pensi di essere tu, chiama! prima che si dia al golf estremo al 3403848047!!!!

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

Impiegata 30enne, nubile, capelli neri lunghi, occhi azzurri, sorriso contagioso che mette di buonumore perfino il suo capo! Niente trucchi: la sua filosofia è “acqua, sapone e casco da mountain bike sempre pronto”. Ama gli animali. ha una vita tranquilla, ma le manca quel grande amore con cui condividere pedalate, passeggiate, pranzi improvvisati e progetti seri. Cerca un uomo italiano, anche un po’ più grande, simpatico, sincero e con voglia di costruire qualcosa di vero, bonus se sa aggiustare biciclette o almeno fingere di saperlo!.. Chiama al 3403848047!

Lei single, 40 anni

Splendida 40enne che lavora come infermiera in un centro analisi… il che significa che sa leggere esami del sangue, decifrare geroglifici medici e, soprattutto, mantenere la calma mentre tutti gli altri vanno nel panico. Capelli castani perfetti, occhi castani, portamento femminile ed elegante. Vive sola, carattere dolce, ironico, positivo e con il superpotere di trovare il lato buono in tutto quello che le succede. Cerca un uomo, sì, proprio tu che stai leggendo, basta che abbia voglia di una storia seria, vera e che sappia renderla felice... Chiama al 3403848047!

Lei single, 50 anni

Lei è una splendida piemontese di 50 anni: viso simpatico, sorriso contagioso e quell’aria da “se ti preparo la cena, ti innamori”. Biondina, snella, occhi castani così caldi che potrebbero scongelare anche il cuore più rigido, lavora come cassiera al supermercato. In cucina è un portento: amici e parenti sanno che quando lei mette le mani ai fornelli, il rischio non è ingrassare… è non riuscire più ad andarsene. Ora, con il cuore leggero e tanta voglia di vivere, ridere e amare, cerca un brav’uomo, non importa l’età, serio... Chiama al 3403848047!

Lei single, 61 anni

Piemontese 61enne, vedova, senza figli, carina, gentile, con quei modi cortesi che conquistano tutti, castana, occhi celesti profondi e uno stile di vita semplice, ama sue rose e il giardino, che cura con più amore di un botanico in missione speciale. In cucina, poi, è una professionista, piatti buoni, fatti col cuore, e l’istinto. Vive serenamente con la sua pensione, felice della sua pace domestica… ma con un piccolo sogno: trovare un uomo onesto, ben educato, anche più maturo, che desideri una vita tranquilla, piena di affetto... Chiama al 3403848047!

