I "Babbo Bikers" donano oltre 9mila euro alla pediatria di Mondovì [FOTO]

La solidarietà a Mondovì corre in moto e corre sempre più veloce grazie al grande cuore dell'associazione "Bikers for a dream" che quest'anno ha raccolto 9.300 euro per la pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Sono state oltre 300 le moto, insieme a una quarantina di auto americane, maggiolini e d'epoca, che ieri, domenica 14 dicembre, hanno colorato e rallegrato il nosocomio monregalese per portare giocattoli e sorrisi ai bambini ricoverati.

Per la prima volta la manifestazione è stata accompagnata anche dai voli vincolati in mongolfiere e un'apprezzata dimostrazione didattica con i rapaci.

Un evento che è nato da un sogno, quello di mamma Angela e papà Marco che, nel dicembre 2018, avevano il loro figlio Dylan ricoverato in pediatria nel periodo delle feste.

"Che bello sarebbe vedere tanti babbi con i loro vestiti rossi, magari in moto, qua fuori per augurare buone feste ai piccoli pazienti".

Da allora ne è stata fatta di strada e da alcuni anni ed è nata anche l'associazione "Bikers for a dream" che, ogni anno, richiama centinaia di motociclisti, vestiti da Babbi Natale che in sella all'Harley portano doni, sorrisi, allegria e solidarietà in ospedale.

Quest’anno la manifestazione ha visto anche la partecipazione di un gruppo di motociclisti saviglianesi che, in collaborazione con il “CRASL CN1”, hanno consegnato omaggi al Santittima Annunziata, per poi raggiungere Mondovì.

Il corteo dei Babbi ha percorso le strade della Città per raggiungere poi l'ospedale dovesi è svolta una vera e propria festa con supereroi acrobatici, falconeria, dj, animazioni, street food e una mongolfiera per voli vincolati dedicati ai bambini, prima della consegna dei doni e dei fondi raccolti alla pediatria, diretta dalla dottoressa Patrizia Fusco, primario del reparto.

Ringraziamo Lorena Durante per l'utilizzo dei bellissimi scatti.