Attualità | 15 dicembre 2025, 10:57

L'ANPI Mondovì invita la cittadinanza alla "Festa degli Auguri"

Si terrà sabato 20 dicembre, a partire dalle15.30, presso il Caffè Sociale. Nell'occasione sarà possibile anche rinnovare il tesseramento per il 2026

L'ANPI Mondovì invita la cittadinanza alla &quot;Festa degli Auguri&quot;

L’ANPI di Mondovì invita la cittadinanza alla Festa degli Auguri che si terrà sabato 20 dicembre a partire dalle ore 15.30 presso il Caffè Sociale di Mondovì.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per il tesseramento ANPI 2026, un importante momento di partecipazione e di rinnovato impegno nei valori democratici ed antifascisti: vuole essere un appuntamento conviviale aperto a tutti, pensato per condividere uno spazio di incontro, riflessione e comunità.

Durante il pomeriggio sarà possibile dialogare con i membri dell’Associazione, conoscere le attività svolte sul territorio e informarsi sulle iniziative previste per il nuovo anno.

L’ANPI di Mondovì invita calorosamente tutti a partecipare.

c.s.

