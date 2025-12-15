Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo all’80ª Fiera nazionale del cappone di Morozzo

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha partecipato all’inaugurazione dell’antica Fiera nazionale del cappone, che si è tenuta ieri mattina, domenica 14 dicembre, in piazza Carlo Barbero a Morozzo. Giunta alla sua 80ª edizione, l’iniziativa si è confermata come uno degli appuntamenti enogastronomici più significativi del panorama provinciale.

Dopo i discorsi delle autorità e il taglio del nastro tricolore, accompagnati dalle note della Filarmonica Morozzese, la mattinata è proseguita alle 11,30 con la presentazione del progetto architettonico di restyling della Casa di riposo Don Francesco Delpodio, un intervento pensato per migliorare la qualità degli spazi e dei servizi dedicati agli anziani.

Grande partecipazione anche per il momento conviviale delle 12, quando ha preso il via “A tavola con il cappone”, il pranzo tipico curato dalle Pro Loco di Morozzo e Consovero, che ha celebrato il prodotto simbolo della fiera e le eccellenze gastronomiche locali.

Nel corso del suo intervento il presidente Robaldo ha sottolineato che «La Fiera del cappone di Morozzo rappresenta un patrimonio identitario che continua a rinnovarsi, rafforzando il senso di comunità e valorizzando le eccellenze del territorio».