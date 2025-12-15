Garessio, inaugurata la mostra di pittura di Stefani Nasi

È stata inaugurata lo scorso sabato 13 dicembre la mostra di pittura dell’artista garessina Stefani Nasi, in arte Matita, presso il suo ex studio grafico situato in Via Vittorio Emanuele II, 30.



"L’esposizione - spiega l'artista - rappresenta un ritorno simbolico e fortemente sentito nei luoghi che hanno accompagnato una parte importante del percorso creativo dell’artista, offrendo al pubblico un’occasione speciale per immergersi nella sua visione pittorica e nel legame profondo con il territorio".



La mostra sarà visitabile dal 13 dicembre al 31 dicembre e propone un percorso artistico dedicato ai borghi e ai paesaggi che li circondano. Come descritto dall’artista stessa, l’intento dell’esposizione è quello di “esplorare i nostri borghi alla ricerca della loro luce, nella maestosità dei paesaggi, nei particolari e negli scorci più o meno conosciuti”.



Le opere in mostra raccontano luoghi familiari attraverso uno sguardo attento e sensibile, capace di cogliere atmosfere, dettagli e giochi di luce che restituiscono l’anima autentica dei paesaggi locali. Un invito, per visitatori e appassionati, a riscoprire il territorio con occhi nuovi, lasciandosi guidare dall’interpretazione artistica di Matita.