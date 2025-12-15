Presentato il bando della 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero

Ci siamo! È arrivato il momento in cui la terra a sinistra del Tanaro si trasforma in un gigantesco palcoscenico, ancora più sfavillante del solito, dove il territorio si celebra e, soprattutto, produce efficaci ricadute economiche, turistiche e di immagine.

Sì, perché il Premio Giornalistico del Roero è tutto questo da ben 39 edizioni, tra suspense, discorsi ed emozioni, la certezza è che si tratterà come sempre di un evento dalla fortissima vena patriottica.

Quindi aedi e cantori della terra a sinistra del Tanaro fatevi sotto. La parola d’ordine è una sola, non è vincere, ma partecipare. Anche se, a ben vedere, per gli spettatori ne resta una seconda: divertirsi.

Premessa d’obbligo: l’idea è partita nel 1987 da Sant’Anna di Monteu Roero con lo scopo di far conoscere questa terra incantata, i suoi vini, i suoi frutti nel mondo con un concorso giornalistico che finora ha premiato quasi 300 professionisti dell’informazione, americani, inglesi, coreani, tedeschi, francesi e naturalmente italiani.

Ecco l’epica introduzione che accompagna il bando: «C’era un Roero sconosciuto, ora con le sue eccellenze (vino, cucina, frutta) partecipa come protagonista alla “cucina piemontese, patrimonio dell’Unesco”. Noi c’eravamo! Le colline di Langa, Roero, Monferrato sono un brand mondiale con 2 milioni di turisti. Noi c’eravamo! Con garbo, discrezione, tenacia, sudore, fatica e tanta memoria».

Modalità di partecipazione

Alla seducente presentazione si aggiungono anche i termini della partecipazione. Il Premio Giornalistico del Roero è riservato ad articoli e servizi pubblicati su quotidiani, settimanali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive, sistemi telematici e siti web, editi in Italia e all’estero.

Nell’edizione 2026 saranno presi in considerazione gli articoli e i servizi pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026, su quotidiani, settimanali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive, sistemi telematici e siti web, editi in Italia e all’estero, che abbiano focalizzato i temi riguardanti la realtà, la storia e le prospettive future del Roero con riferimenti agli aspetti vitivinicoli e agricoli, economici, umani, sociali, gastronomici, tradizionali e culturali. Gli articoli e i servizi potranno trarre spunto da notizie o situazioni di attualità, ma non dovranno limitarsi alla pura cronaca.

Premi

Se vi dovesse servire ancora un motivo per partecipare, sappiate che le categorie degli articoli e gli importi del Premio sono i seguenti: premio testate a diffusione nazionale (Italia) Euro 2.000,00; premio testate a diffusione internazionale Euro 4.000,00 (frazionabili); premio testate a diffusione locale Euro 2.500,00 (frazionabili).

Si partecipa inviando gli elaborati alla segreteria dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero (premioroero@gmail.com), ma l’organizzazione può fare anche una selezione autonoma, scegliendo tra i “pezzi” pubblicati o andati in onda.

I premi vengono assegnati dalla Giuria presieduta dal giornalista e scrittore Gian Mario Ricciardi e composta dai rappresentanti degli organismi che sostengono il Premio (Consorzio del Roero, ATL, sindaci del Roero, Enoteca del Roero, produttori, presidente Associazione Premio, presidente della giuria, Comune ospitante, sponsor).

Vincitori

La Giuria si riunirà entro giugno 2026, esaminerà gli articoli, motiverà le scelte per scritto e le comunicherà al presidente dell’associazione Premio Giornalistico del Roero, Giovanni Negro. Gli organizzatori fanno sapere che la cerimonia di premiazione si terrà a fine luglio nel Roero. È una scelta che prevede ogni anno il cambio della sede dell’evento e consente il coinvolgimento sempre più organico di tutto il Roero, con efficaci ricadute economiche, turistiche e di immagine.

Contatti

Non dimenticate di visitare la pagina Facebook Associazione Premio Giornalistico del Roero e la piattaforma www.premiogiornalisticodelroero.com dove è possibile rivivere tutte le emozioni della manifestazione, insieme ad un carosello di contributi che raccontano un po’ della magia dell’evento in attesa dei nuovi nomi da consacrare.