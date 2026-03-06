Quattro giornate PRH per scoprire i punti di forza e crescere con autostima a Fossano

PRH (Personalità e Relazioni Umane) propone quattro giornate di formazione personale a Fossano, organizzate in due weekend: sabato e domenica 28 e 29 marzo e 11 e 12 aprile, dalle 9 alle 17.

Il corso, dal titolo “Chi sono io? Il dinamismo potente della personalità”, intende accompagnare i partecipanti alla scoperta di sé, attraverso l’individuazione dei propri punti di forza e delle aspirazioni essenziali. L’obiettivo è sviluppare maggiore sicurezza e autostima, facendo leva sulle proprie risorse interiori e sul dinamismo della personalità.

Il percorso mira a conoscere meglio il proprio potenziale per continuare a crescere e progredire; la pedagogia PRH, infatti, si basa sull’autoscoperta attraverso l’analisi del proprio vissuto e la condivisione in un clima di accoglienza e di profondo rispetto per ogni partecipante.

Gli incontri si terranno nei locali dei Frati Cappuccini (via Cesare Battisti).