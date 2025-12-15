 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 15 dicembre 2025, 09:47

CALCIO SERIE D / Tra Saluzzo e Varese termina 1-1, i gol che hanno deciso la sfida e l'analisi di mister Cacciatore [VIDEO]

In rete, su rigore, Barzotti per gli ospiti e Dos Santos per i padroni di casa

Giuseppe Cacciatore

Giuseppe Cacciatore

È finita 1-1 la partita tra Saluzzo e Varese, valida per la 16ª giornata del girone A di Serie D.

A decidere la sfida dello stadio “Amedeo Damiano” i due rigori segnati da Barzotti (64’) e Dos Santos (86’).

Dunque un punto per entrambe con i lombardi che salgono a quota 27 e i piemontesi a 26.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 21 sul campo del Derthona, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona.

I gol di Saluzzo-Varese e le dichiarazioni dell’allenatore Giuseppe Cacciatore al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium