CALCIO SERIE D / Tra Saluzzo e Varese termina 1-1, i gol che hanno deciso la sfida e l'analisi di mister Cacciatore [VIDEO]

È finita 1-1 la partita tra Saluzzo e Varese, valida per la 16ª giornata del girone A di Serie D.
A decidere la sfida dello stadio “Amedeo Damiano” i due rigori segnati da Barzotti (64’) e Dos Santos (86’).
Dunque un punto per entrambe con i lombardi che salgono a quota 27 e i piemontesi a 26.
Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 21 sul campo del Derthona, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona.
I gol di Saluzzo-Varese e le dichiarazioni dell’allenatore Giuseppe Cacciatore al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)