Altri sport | 16 dicembre 2025, 17:36

Buone prove per il Club Scherma Associati alla seconda Interregionale GPG di Pavia

Dodici giovani atleti delle sedi di Alba e Asti in pedana tra 500 partecipanti da Piemonte e Lombardia. Soddisfazioni e importanti spunti di crescita in vista della prossima prova Cadetti-Giovani a Casale Monferrato

 Tra sabato 13 e domenica 14 dicembre si è svolta presso il Pala CUS di Pavia la seconda prova Interregionale GPG (ovvero Under 14) di spada maschile e femminile che ha visto scendere in pedana circa 500 piccoli atleti da tutto il Piemonte e la Lombardia tra cui 12 portacolori delle due sedi, astigiana e albese, del Club Scherma Associati. Si ricordano: Ana Catarina Arruda, Luigi Talarico, Umberto Pesato, Samuele Giachino, Edward Centola, Tommaso Bovone, Bruno Blengini, Nicole Scarzello Piumatti, Cristian Bonanni, Ettore Massano, Giacomo Filippini e Nicolò Rissone.

Ad accompagnare i ragazzi in gara i tecnici Alessandro Mandarini, Giuliano Pasqua e il M° Fabio Piccardi. Una due giorni di gara dove non sono mancate le soddisfazioni e spunti su cui lavorare durante gli allenamenti settimanali.

Ora occhi puntati 2a prova Cadetti-Giovani prevista per il weekend prossimo a Casale Monferrato con la quale il CSA chiuderà il 2025.

