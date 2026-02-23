A Marene una decina di maiali caduti in una fossa: intervento dei Vigili del fuoco di Saluzzo

Sono in corso da diverse ore a Marene, in via Pascheretto, le operazioni di recupero di una decina di maiali caduti all’interno di una fossa per liquami in un capannone agricolo. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Saluzzo, impegnati in un intervento particolarmente complesso per le dimensioni degli animali e le difficoltà di accesso all’area.

Secondo quanto riferito durante le operazioni, il cedimento di alcuni grigliati della stalla, probabilmente usurati, avrebbe causato la caduta degli animali nella vasca sottostante destinata alla raccolta dei liquami. I suini, del peso stimato tra i 150 e i 200 chilogrammi, non risultano in pericolo di vita.

I soccorritori hanno provveduto a rimuovere il liquame presente nella fossa per mettere gli animali in sicurezza anche in caso di permanenza durante la notte. Al momento, però, il recupero non è ancora stato completato: l’assenza di spazi adeguati impedisce infatti l’ingresso di mezzi pesanti o trattori all’interno del capannone.

Le squadre stanno quindi valutando soluzioni alternative per riuscire a sollevare gli animali e riportarli in superficie. Le operazioni potrebbero proseguire anche nelle prossime ore, in attesa di individuare il sistema più sicuro per il recupero.