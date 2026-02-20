Difendersi dalle truffe: il maresciallo Boasso insegna a Bene Vagienna come proteggersi

Il maresciallo Chiara Boasso è stata ospite stamane, 20 febbraio, al salone don Giraudo di Bene Vagienna per una lezione di prevenzione alle truffe utile alla cittadinanza.

Avanzano le tecnologie e si evolve la società, ma “non passano mai di moda” i raggiri, che per molti versi ricalcano purtroppo i classici compiuti per lo più ai danni degli anziani.

“Questi fenomeni sono in aumento e cambiano modalità. I truffatori si presentano alla porta di casa, suonano il campanello e si fingono addetti della banca, dell'acquedotto o di altre istituzioni, cercando di creare paura o fretta per ottenere informazioni personali o denaro”, ha commentato il comandante benese della stazione dei Carabinieri.

E ancora: “Chi compra su internet è facile che riceva messaggi falsi della banca, mentre chi non compra online può essere vittima di truffatori che si presentano alla porta di casa. I truffatori sanno come vi chiamate e dove abitate e vi chiamano per nome per guadagnare la vostra fiducia. Per proteggersi, in questi casi, si devono dare meno informazioni possibili al telefono e diffidare se vi generano un problema o paura. Se vi chiedono soldi, è una truffa. Non aprire mai la porta di casa a nessuno. Se c'è da arrestare qualcuno, non si può risolvere pagando. Attenzione inoltre alle telefonate moleste e ai messaggi falsi”.

Boasso ha concluso l’incontro parlando anche della truffa del finto incidente stradale: “È quella più comune, in cui i truffatori dicono di dover pagare per un incidente che non avete mai avuto. Nessuno informa una famiglia che un parente ha avuto un incidente con una telefonata. Siate attenti e informate i vostri cari”.

L'Amministrazione Comunale di Bene Vagienna auspica quindi che alle categorie più deboli, soprattutto gli anziani, giungano obbligatoriamente questi messaggi fondamentali per la loro sicurezza. “Non esitate a contattare le autorità se sospettate di essere vittima di una truffa. – ha specificato - In caso di necessità contattare il 112 o la centrale operativa di Fossano allo 0172/638300”.