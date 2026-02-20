L’Unione del Fossanese domattina sulle frequenze radiofoniche di Radio Rai Gr Parlamento

Gastaldi presidente dell’ente che unisce 5 Comuni: Genola, Bene Vagienna, Salmour, Sant’Albano Stura e Lequio Tanaro. Approfondirà sul tema della digitalizzazione

L’Unione del Fossanese sulle scene nazionali domani mattina, sabato 21 febbraio, attraverso la trasmissione radiofonica di Radio Rai Gr Parlamento “Fuori dal Comune” (e disponibile poi successivamente su Rai play sound).

A parlarne approfonditamente per il nostro territorio, durante il programma che andrà in onda dalle 11 alle 11.45, proprio il presidente del sistema convenzionato dei 5 Comuni che ne fanno parte (Genola, Bene Vagienna, Salmour, Sant’Albano Stura e Lequio Tanaro e oltre 10mila abitanti): Flavio Gastaldi, anche sindaco di Genola.

Con lui si farà un focus sulla digitalizzazione.

Le “finestre dai Comuni” porteranno quindi in trasmissione le voci dei sindaci e presidenti di Unione: dal Piemonte alla Basilicata, dall’Abruzzo alle Marche, dalla Toscana all’Umbria.

“Fuori dal comune” sarà condotto dal condirettore di Radio Rai Uno Stefano Mensurati e vi sarà di fatto uno spazio dedicato alle diverse esperienze delle unioni dei Comuni: dai più piccoli, sino a quelli che raggiungono insieme un’estensione di 80mila abitanti. Questi sono tutti però accomunati dalla volontà di rafforzare la capacità amministrativa e migliorare i servizi ai cittadini.

Ospite fisso sarà della trasmissione sarà Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, mentre il punto di vista dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) sarà affidato a Daniele Formiconi, capo dell’Area Piccoli Comuni, Montagna e Associazionismo, che offrirà una lettura aggiornata delle opportunità e delle criticità normative e finanziarie che caratterizzano l’associazionismo comunale.