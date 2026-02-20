Educazione finanziaria e sostenibilità: la 4B AFM del Denina Pellico Rivoira incontra Banca Etica

La classe 4B del corso Amministrazione finanza e marketing (Afm) dell’Istituto Denina Pellico Rivoira di Saluzzo, con le professoresse Federica Garello e Laura Fina, ha incontrato due volontari territoriali di Banca Etica, Silvio Peron e Roberto Ponzo, per riflettere sull'impiego consapevole del denaro e sulle ripercussioni positive o negative che questo può avere sul territorio in cui si vive, nella società e sull'ambiente.

Banca Etica è nata nel marzo 1999 ed è stata la prima istituzione finanziaria etica in Italia con l’obiettivo di finanziare la cooperazione sociale, la tutela dell’ambiente e la società civile e di sostenere il mondo non profit e l’economia solidale.

“L'attività a cui la 4B ha partecipato – spiegano le insegnanti - si è svolta attraverso un gioco di ruolo dove i ragazzi, interpretando il ruolo di banchieri e di famiglie risparmiatrici, hanno potuto riflettere su quali meccanismi siano alla base delle scelte di investimento e su quanto sia importante porsi delle domande prima di prendere decisioni per poter compiere scelte ragionate ed essere protagonisti del proprio futuro.

L'obiettivo dell'attività – concludono le insegnanti - era che i ragazzi si rendessero conto dell’importanza di un uso consapevole del denaro, dal momento che ogni scelta comporta una conseguenza sul benessere delle persone. Un’occasione per sviluppare competenze pratiche in un’ottica di cooperazione e sostenibilità”.