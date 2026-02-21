La Carovana in scena con “L’uomo delle parole e la sua maestra Rosa”: uno spettacolo che unisce arte e inclusione

Un progetto artistico che nasce dall’incontro tra esperienze diverse, unite dalla volontà di trasformare il linguaggio del corpo e della parola in uno spazio condiviso di espressione e inclusione. È questo lo spirito de “L’Uomo delle Parole e la sua maestra Rosa”, spettacolo di Arte Varia che andrà in scena sabato 21 febbraio alle ore 17 all’Auditorium della Fondazione Ferrero di Alba.

L’iniziativa prende forma da un’idea di Carla Manera, fondatrice della scuola di danza Open ASD, che negli ultimi anni ha avviato un percorso danza-terapico con alcuni utenti della Cooperativa Insieme di via Pola. Un’esperienza cresciuta progressivamente, sostenuta da una partecipazione costante e da un coinvolgimento sempre più intenso dei partecipanti, che hanno trovato nella danza uno strumento di relazione e scoperta personale.

All’interno di questo cammino è nato l’incontro con Stefania Borgogno, impegnata da tempo nel laboratorio teatrale “Gli Instabili” promosso dall’associazione La Carovana OdV. Dal dialogo tra le due esperienze artistiche è maturato uno spettacolo che intreccia parola, musica e movimento, portando sul palco danzatrici, volontari e ragazzi delle associazioni coinvolte in una narrazione corale.

La rappresentazione si configura come un viaggio poetico in cui gesto scenico ed espressione teatrale si fondono, dando forma a un racconto collettivo costruito attraverso sensibilità differenti ma complementari.

L’appuntamento è fissato presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero, in strada di Mezzo 44 ad Alba. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà destinato a sostegno delle attività della Cooperativa Insieme e dell’associazione La Carovana, realtà impegnate quotidianamente in progetti sociali e inclusivi sul territorio.