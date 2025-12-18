Natale al Museo Diocesano di Cuneo, tutti gli eventi in programma

Nell'imminenza della Natività, il Museo Diocesano di Cuneo propone un percorso di eventi che invitano a riscoprire la profondità e la spiritualità del Natale. Gli appuntamenti, cuore della rassegna "Natale al Museo" e inseriti in Illuminatale 2025, offrono attività per tutte le età, tutte a titolo gratuito grazie al sostegno del contributo 8xmille e della Fondazione CRC.

Ecco il programma completo per l'ultimo fine settimana prima del Santo Natale:

Venerdì 19 dicembre: La Parola che si fa canto e luce

Appuntamenti in musica: NOTE DI LUCE

Una serata suggestiva di ascolto della Parola di Dio commentata da canti natalizi. L'evento, nato dalla collaborazione con l’Istituto Diocesano di Musica Sacra "F. Agamenone", vedrà protagonisti i bambini del coretto delle Goccioline e le voci adulte della Cappella musicale della Cattedrale di Cuneo, in un invito a cogliere il messaggio evangelico attraverso l'armonia.

Venerdì 19 dicembre, ore 20:30 presso la Ciesa di San Sebastiano di Contrada Mondovì con ingresso libero sino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata su www.museodiocesanocuneo.it

Sabato 20 dicembre: Un laboratorio di meraviglia per i più piccoli

Il sabato pomeriggio è interamente dedicato al pubblico delle famiglie. Attraverso il linguaggio della narrazione e della creatività, i bambini sono guidati a cogliere la semplicità e la luce della Natività, trasformando l'attesa in un momento di scoperta e condivisione.

Laboratorio per bambini: CHI C’E’ IN QUELLA GROTTA

Un laboratorio per bambini dai 5 anni in su, che narra la storia della nascita di Gesù, "luce per il mondo, speranza per i cuori". Attraverso il racconto e l'attività, i piccoli partecipanti scopriranno la meraviglia e la semplicità di quella notte.

Sabato 20 dicembre, 1° turno ore 15:00; 2° turno ore 16:30. per bambini dai 5 anni in su. L'attività dura circa 60 minuti. Prenotazioni su www.museodiocesanocuneo.it . Si prega di selezionare un biglietto per ogni bambino partecipante.

Domenica 21 dicembre: dalla creatività alla solennità della musica

La domenica, a pochi giorni dalla vigilia, offre una giornata completa che spazia dall'attività pratica per adulti, al calore delle letture animate per i bambini, per concludersi con un momento in musica di alto livello artistico e spirituale.

Laboratori per adulti: ATELIER CREATIVO E DEGUSTAZIONE D'ECCELLENZA

Dedicato al pubblico adulto, questo laboratorio è un invito a rallentare. Guidati da Alessia Silvano, i partecipanti creeranno biglietti di auguri fatti a mano. L'esperienza si conclude con una degustazione guidata di cioccolato Venchi, celebrando l'artigianalità.

Domenica 21 dicembre, ore 10.00 per adulti. L'attività dura circa 3 ore. Prenotazione obbligatoria su www.museodiocesanocuneo.it . Si prega di selezionare un biglietto per ogni partecipante.

Lettura Animata: NINNA NANNA DI PRATO E DI FIENO

Lettura animata per famiglie con bambini dai 3 anni in su. Un momento magico per riflettere sul "Natale dei semplici", ricordando che il bue e l'asinello offrono il dono più grande: il calore.

Domenica 21 dicembre, turno unico ore 16:00 per famiglie con bambini dai 3 anni in su. L'attività dura circa 60 minuti. Prenotazioni su www.museodiocesanocuneo.it . Si prega di selezionare un biglietto per ogni partecipante (adulti e bambini).

Appuntamenti in musica: ARMONIE PER LA NATIVITÀ

L'attesa del Natale si conclude con un solenne appuntamento in musica, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Territori. Voci e note riempiranno la chiesa in un viaggio tra le più intense pagine del repertorio sacro. Il concerto vedrà la partecipazione del mezzosoprano Cosmina Silvia Stitzl, del soprano Ginevra Anghilante e del pianista Lorenzo Martini.

Domenica 21 dicembre, ore 21:00 nella Chiesa di San Sebastiano, Contrada Mondovì con ingresso libero sino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata su www.museodiocesanocuneo.it

Gli eventi fanno parte della rassegna IllumiNatale 2025. Tutti gli eventi di Natale al Museo si svolgono a titolo gratuito grazie al sostegno del contributo 8xmille e della Fondazione CRC, ma la prenotazione è fortemente consigliata per i laboratori e le letture animate. Nel caso i posti risultassero esauriti è possibile iscriversi alla lista di attesa.