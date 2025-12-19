 / Cronaca

Cronaca | 19 dicembre 2025, 10:55

Il cordoglio di Centallo per la morte del piccolo Omar, deceduto poche ore dopo la nascita

Domani alle 10, presso il cimitero del paese, il rito funebre

E' morto poche ore dopo essere venuto al mondo e domani, alle 10, chi vorrà potrà partecipare al rito per dire addio al piccolo Omar Diop, figlio di una coppia di origine africana da tanti anni a Centallo, dove è perfettamente integrata. 

E' stato proprio il sindaco Pino Chiavassa ad informare la cittadinanza della tragedia che ha colpito la famiglia Diop, porgendo a nome suo e di tutta la comunità le più sentite condoglianze. 

Il bimbo, nato a Cuneo, viste le sue drammatiche condizioni, era stato trasferito d'urgenza al Regina Margherita, dove è purtroppo spirato. Il rito si terrà presso il cimitero di Centallo. 

Barbara Simonelli

