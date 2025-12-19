Il cordoglio di Centallo per la morte del piccolo Omar, deceduto poche ore dopo la nascita

E' morto poche ore dopo essere venuto al mondo e domani, alle 10, chi vorrà potrà partecipare al rito per dire addio al piccolo Omar Diop, figlio di una coppia di origine africana da tanti anni a Centallo, dove è perfettamente integrata.

E' stato proprio il sindaco Pino Chiavassa ad informare la cittadinanza della tragedia che ha colpito la famiglia Diop, porgendo a nome suo e di tutta la comunità le più sentite condoglianze.

Il bimbo, nato a Cuneo, viste le sue drammatiche condizioni, era stato trasferito d'urgenza al Regina Margherita, dove è purtroppo spirato. Il rito si terrà presso il cimitero di Centallo.