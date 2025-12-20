 / Eventi

Eventi | 20 dicembre 2025, 09:20

In scena all'auditorium di Borgo San Dalmazzo "Carnage" di Yasmina Reza

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3402549768

Questa sera, sabato 20 dicembre, alle 21, l’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo ospiterà “Carnage” di Yasmina Reza, spettacolo teatrale diretto da Francesca Elena Monte e portato in scena dal gruppo adulti avanzato di Palcoscenico Teatro APS.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria via SMS al numero 340.2549768, indicando nome e cognome di ogni partecipante. 

La serata ha uno scopo benefico: la raccolta fondi a sostegno della Parrocchia di San Dalmazzo, impegnata nel progetto di riqualificazione della casa dei campeggi di Murez.

L’evento è organizzato dall’Associazione Santuario di Monserrato ODV e da AIB – Protezione Civile, in collaborazione con Palcoscenico Teatro APS, con il patrocinio della Città di Borgo San Dalmazzo.

cs

