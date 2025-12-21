La Banda Musicale Giovanile Anbima Cuneo in concerto a Sommariva del Bosco

Aspettando il Capodanno. Questo il significato del concerto che la Banda Musicale Giovanile Anbima Cuneo terrà domenica 28 dicembre alle 21 nel Teatro Bongioanni di Sommariva del Bosco (g.c.), grazie alla collaborazione della locale banda musicale.

Il programma, vede brani originali per banda di alcuni dei principali compositori quali Cesarini (Convergents), Jager (Third Suite), Van der Roost, oltre, naturalmente a brani di carattere natalizio.

La formazione, che nel corso del 2025 ha tagliato il traguardo del quindicinale della fondazione, ha visto passare tra le sue fila oltre cento ragazzi, che hanno avuto così la possibilità di venire a contatto con direttori di fama nazionale.

A dirigere i quaranta ragazzi provenienti da una quindicina di bande musicali della provincia Granda sarà il M° Riccardo Armari, direttore della banda musicale di Villadossola (VCO), della Provinciale di Anbima Biella e della Banda Musicale Giovanile del Piemonte, che nel corso di quest’anno ha preparato con cura ed empatia i musicisti, ottenendo ottimi risultati.

Insomma un’occasione da non perdere per sentire uno spaccato importante del panorama bandistico cuneese.

L’ingresso è libero e gratuito.