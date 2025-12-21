Octavia approva il nuovo statuto: il Comune di Cavallerleone, dopo esserne uscito, è rientrato

Venerdì 19 dicembre, nella sala consiliare di Moretta, davanti al notaio Simone Campolattaro, alla presenza dei sindaci dei 17 Comuni appartenenti all’associazione “Octavia - Terre di Mezzo”, è stato approvato e sottoscritto il nuovo statuto.

Un firma che completa un percorso avviato nei mesi scorsi, passo fondamentale che porta ora Octavia ad essere un’associazione riconosciuta legalmente con personalità giuridica, che le consentirà di iscriversi al registro regionale.

“Nuove opportunità e nuove strade – spiega il presidente Matteo Morena, sindaco di Cardè - che si aprono per l’associazione, ma soprattutto la consapevolezza di aver finalmente costruito una realtà solida e con un futuro tutto da scrivere”.

“Questo traguardo – commenta la sindaca di Manta e consigliere provinciale Ivana Casale - rappresenta un nuovo inizio nella vita dell’associazione, fondata nel 2016, che da anni lavora per valorizzare il nostro territorio, le nostre tradizioni e le relazioni tra i Comuni che ne fanno parte, tra cui Manta. Un sincero ringraziamento a tutte le amministrazioni comunali, al presidente Matteo Morena e a tutti coloro che con impegno hanno reso possibile questo importante riconoscimento, che garantirà – aggiunge Casale - maggiori tutele, ulteriori opportunità di crescita e un futuro sempre più solido per Octavia”.

Con l’approvazione del nuovo statuto, ritorna nuovamente a far parte a pieno titolo nell’associazione Cavallerleone il cui sindaco, Marcellino Peretti, aveva deciso di uscirne proprio perché mancava.

Si ricompatta dunque Octavia che guarda agli obiettivi del 2026 con ottimismo.