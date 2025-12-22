AttivaMente, un anno di iniziative culturali e impegno sociale a Beinette

A Beinette operano numerose associazioni attive in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Tra queste, l’associazione culturale “AttivaMente” si occupa della gestione della Biblioteca Civica e della promozione di iniziative culturali rivolte alla cittadinanza.

La Biblioteca, fondata nel 1994 grazie all’impegno di un gruppo di volontari e alla loro visione lungimirante, si è strutturata nel 2007 in associazione culturale con il nome di “AttivaMente”, scelta che riflette un duplice significato di partecipazione e stimolo alla conoscenza. Oltre al servizio di prestito librario, la Biblioteca rappresenta un punto di incontro per eventi con autori, presentazioni di libri e appuntamenti tematici dedicati a temi quali ambiente, pace, sostenibilità, turismo e alimentazione.

Di particolare rilievo è la collaborazione con le scuole del territorio. L’attività comprende letture animate presso la scuola dell’infanzia, incontri e prestito libri alla scuola primaria, oltre a una partecipazione più attiva degli studenti della secondaria. L’obiettivo è promuovere la lettura, la curiosità e il senso critico tra i più giovani, in collaborazione con il corpo docente.

AttivaMente contribuisce inoltre alla realizzazione di iniziative in occasione di importanti ricorrenze civili e culturali, come il 25 Aprile, la Giornata della Memoria del 27 Gennaio e la Festa della Donna dell’8 Marzo. Il 2025 si chiude con un bilancio positivo e ricco di attività, mentre il nuovo anno si preannuncia altrettanto intenso, con nuove proposte dedicate alla comunità.

Un ringraziamento è rivolto a tutti i volontari e collaboratori che, con impegno e disponibilità, contribuiscono al funzionamento della Biblioteca e dell’associazione.