Bra triduo e festa dell’apparizione della Madonna dei Fiori, 689 anni di fede e devozione



Bra, 29 dicembre 1336. In quella data è avvenuto un fatto straordinario e meraviglioso che ogni anno, ogni domenica, ogni giorno, porta tante persone al cospetto di Maria nel Santuario a lei dedicato. Faro che ancor oggi splende luminoso nella notte più buia.

La festa dell'Apparizione è una ricorrenza molto cara ai braidesi (e non solo) che negli ultimi giorni dell'anno si raccolgono con fede e devozione attorno alla Madonna dei Fiori, ricordando proprio il miracolo avvenuto 689 anni fa.

La solennità è in calendario lunedì 29 dicembre e sarà preceduta dal Triduo di preparazione, incentrato sul tema: “Maria. La madre del Popolo fedele”, che inizierà venerdì 26 dicembre, mentre domenica 28 dicembre si chiuderà il Giubileo per le parrocchie di Bra.

Programma

Venerdì 26 dicembre (festa di Santo Stefano): Santuario antico, ore 8 Messa; Santuario nuovo, ore 15 adorazione, ore 17 Rosario, ore 17.30 Messa.

Sabato 27 dicembre (festa di San Giovanni Evangelista): Santuario antico, ore 8 Messa; Santuario nuovo, ore 17 Rosario, ore 17.30 Messa.

Domenica 28 dicembre (festa della Santa Famiglia e chiusura del Giubileo per le parrocchie di Bra.): Santuario nuovo, ore 9 e 10.30 Messa, ore 17 Rosario, ore 17.30 Messa, ore 20.30 canti di adorazione e meditazione musicale del Natale ai piedi del presepe “Nessuno vi potrà togliere la vostra gioia” (Gv. 16,23) nella vigilia della festa dell’Apparizione della Beata Vergine di Fiori con la partecipazione dei personaggi raffigurati nel presepe vivente di Bandito, la gioia della festa proseguirà nel salone sotto il Santuario nuovo con un momento conviviale.

Lunedì 29 dicembre si festeggia l’apparizione della Beata Vergine dei Fiori: Santuario nuovo ore 9 Messa, ore 10.30 solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba, ore 17.30 Messa presieduta dal rettore don Gilberto Garrone in ricordo dei rettori e benefattori defunti.

I crismi per una grande festa ci sono davvero tutti. Una festa per guardare alla santità, per guardare a Maria.

Un po' di storia

Alla Vergine dei Fiori, patrona di Bra, è attribuita la salvezza della giovane Egidia Mathis e del piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora è invocata la sua grandezza con canti e arte, che ci ricordano la storia risalente al 29 dicembre 1336. In onore della Madonna, dove sorgeva l’edicola votiva, fu eretto il Santuario antico e poi un nuovo tempio di preghiera, ma la Madonna è solo una, sempre Lei, la stessa che preghiamo anche oggi.