 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 25 febbraio 2026, 17:25

Da Cuneo a Sanremo per far sfilare i cantanti del Festival, la sfida vinta di Marco Cucchiara [FOTO]

Passerella sul 'suo' tappeto rosso per Mara Sattei e Tommaso Paradiso, sfumata per poco Elettra Lamborghini

Da Cuneo a Sanremo per far sfilare i cantanti del Festival, la sfida vinta di Marco Cucchiara [FOTO]

Lo aveva promesso e ci è riuscito. Marco Cucchiara, sui social Cucchi93 aspirante influencer cuneese, ieri, martedì, 24 febbraio, in occasione della prima serata della /6esima edizione del Festival è approdato nella città dei fiori con una mission ben precisa e l'ha raggiunta.

Sul 'suo' red carpet (tappeto rosso) hanno sfilato diversi cantanti dei 30 che si sarebbero esibiti sul palco dell'Ariston, tra questi in particolare Tommaso Paradiso, Mara Sattei, sfumata per poco Elettra Lamborghini.



Sui social i suoi video virali scorrono le celebrità della tv incontrate nella città dei fiori, diventata teatro a cielo aperto di festa della musica e dell'italianità. Simpatia e ironia a trainare i suoi progetti.

Sara Aschero

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium