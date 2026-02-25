Da Cuneo a Sanremo per far sfilare i cantanti del Festival, la sfida vinta di Marco Cucchiara [FOTO]

Lo aveva promesso e ci è riuscito. Marco Cucchiara, sui social Cucchi93 aspirante influencer cuneese, ieri, martedì, 24 febbraio, in occasione della prima serata della /6esima edizione del Festival è approdato nella città dei fiori con una mission ben precisa e l'ha raggiunta.



Sul 'suo' red carpet (tappeto rosso) hanno sfilato diversi cantanti dei 30 che si sarebbero esibiti sul palco dell'Ariston, tra questi in particolare Tommaso Paradiso, Mara Sattei, sfumata per poco Elettra Lamborghini.





Sui social i suoi video virali scorrono le celebrità della tv incontrate nella città dei fiori, diventata teatro a cielo aperto di festa della musica e dell'italianità. Simpatia e ironia a trainare i suoi progetti.