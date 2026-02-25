Sampeyre, piccoli cittadini all’opera con gesti di gentilezza

Il 25 febbraio 2026 si è riunito il Consiglio Comunale dei Piccoli della scuola dell’infanzia di Sampeyre, ufficialmente convocato dal sindaco Roberto Dadone.
All’ordine del giorno, il resoconto delle “azioni gentili” realizzate dall’inizio dell’anno scolastico e la discussione sulle iniziative da portare avanti entro giugno. Tra queste, la creazione di una panchina della gentilezza che andrà ad abbellire un angolo del paese, simbolo di accoglienza e rispetto reciproco.
A conclusione dell’incontro, i bambini hanno presentato una mangiatoia per uccellini costruita con materiale di recupero, un gesto gentile verso la natura e gli animali che in inverno faticano a trovare cibo.
Gesti semplici, ma capaci di scaldare il cuore.