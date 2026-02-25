 / Curiosità

Curiosità | 25 febbraio 2026, 16:59

Sampeyre, piccoli cittadini all’opera con gesti di gentilezza

Il Consiglio Comunale dei Piccoli della scuola dell’infanzia, convocato dal sindaco Roberto Dadone, ha presentato le iniziative dedicate alla gentilezza e al rispetto della natura

Sampeyre, piccoli cittadini all’opera con gesti di gentilezza

Il 25 febbraio 2026 si è riunito il Consiglio Comunale dei Piccoli della scuola dell’infanzia di Sampeyre, ufficialmente convocato dal sindaco Roberto Dadone.

All’ordine del giorno, il resoconto delle “azioni gentili” realizzate dall’inizio dell’anno scolastico e la discussione sulle iniziative da portare avanti entro giugno. Tra queste, la creazione di una panchina della gentilezza che andrà ad abbellire un angolo del paese, simbolo di accoglienza e rispetto reciproco.

A conclusione dell’incontro, i bambini hanno presentato una mangiatoia per uccellini costruita con materiale di recupero, un gesto gentile verso la natura e gli animali che in inverno faticano a trovare cibo.

Gesti semplici, ma capaci di scaldare il cuore. 


 

