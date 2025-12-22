Il presepe vivente di Dogliani rinviato al 27 e 28 dicembre

A causa delle avverse condizioni meteo previste per le sere del 23 e 24 dicembre, la Pro Loco Dogliani Castello ha deciso di rinviare la 51ª edizione del presepe vivente di Borgo Castello alle giornate di sabato 27 e domenica 28 dicembre.

La manifestazione, in programma nello storico borgo del paese, si svolgerà regolarmente con le stesse modalità organizzative già comunicate al pubblico.​

Gli organizzatori precisano che restano invariati sia gli orari di apertura del percorso sia le condizioni di accesso, con ingresso a pagamento come indicato nella locandina ufficiale. La Pro Loco invita residenti e visitatori a partecipare comunque numerosi, confidando in condizioni meteo più favorevoli nelle nuove date.