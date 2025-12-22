Il presepe vivente di Dogliani rinviato al 27 e 28 dicembre

A causa delle avverse condizioni meteo previste per le sere del 23 e 24 dicembre, la Pro Loco Dogliani Castello ha deciso di rinviare la 51ª edizione del presepe vivente di Borgo Castello alle giornate di sabato 27 e domenica 28 dicembre.
La manifestazione, in programma nello storico borgo del paese, si svolgerà regolarmente con le stesse modalità organizzative già comunicate al pubblico.
Gli organizzatori precisano che restano invariati sia gli orari di apertura del percorso sia le condizioni di accesso, con ingresso a pagamento come indicato nella locandina ufficiale. La Pro Loco invita residenti e visitatori a partecipare comunque numerosi, confidando in condizioni meteo più favorevoli nelle nuove date.